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Футбол

Александрия благодаря дублю Филиппова разгромила Оболонь

Подопечные Ротаня продолжают гонку за медали.
Сегодня, 14:55
Александрия - Оболонь / ФК Александрия
Александрия - Оболонь / ФК Александрия

В рамках 21-го тура чемпионата Украины Александрия дома принимала Оболонь.

Подопечные Руслана Ротаня добыли разгромную победу.

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Главным героем встречи стал нападающий Александр Филиппов, который в первом тайме оформил дубль.

В составе Александрии также голами отличились Безерра и Ндика.

В турнирной таблице УПЛ Александрия занимает второе место и отстает от лидирующего Динамо на три очка. У киевлян есть матч в запасе. Оболонь занимает 13-ю строчку с 18 очками.

Александрия - Оболонь 4:0
Голы: Филиппов, 13, 44, Безерра, 16, Ндика, 90

Александрия: Ермаков - Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартынюк - Мишнев (Матеус, 64), Калюжный (Ващенко, 64), Шепелев (Беляев, 75) - Безерра, Филиппов (Кулаков, 75), Цара (Ндика, 64).

Оболонь: Федоровский - Карась (Грисьо, 59), Приймак, Дубко, Стасюк - Курко (Ломницкий, 80), Витенчук (Мороз, 59) - Близниченко (Прокопенко, 59), Груша, Суханов (Теслюк, 75) - Устименко.

Предупреждения: Калюжный

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