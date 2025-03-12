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Футбол

"У нас нет этого умения": Пушич назвал главную проблему Шахтера

Наставник донецкой команды подвел итоги ничьи с Карпатами.
Сегодня, 18:32
Марино Пушич / ФК Шахтер Донецк
Марино Пушич / ФК Шахтер Донецк

Главный тренера Шахтера Марино Пушич высказался о результатах команды.

По словам специалиста, у команды есть проблема с реализацией.

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"У нас просто нет умения забивать голы. И матч с Карпатами (0:0) еще один пример в этом сезоне. Это разочаровывает. Такая история сезона. 

Судейство? Оно было не в нашу пользу, но говорить об этом не хочу. Нужно на себя смотреть и реализовывать моменты. И тогда все будет хорошо.

Сейчас у нас перерыв на сборные, и, к сожалению, мы уходим на эту паузу не с хорошими ощущениями. Мы ожидали намного большего".

В турнирной таблице Шахтер отстает от лидирующего Динамо на десять очков.

Отметим, что Алиссон прокомментировал дебют за Шахтер.

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