"У нас нет этого умения": Пушич назвал главную проблему Шахтера

Главный тренера Шахтера Марино Пушич высказался о результатах команды.

По словам специалиста, у команды есть проблема с реализацией.

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"У нас просто нет умения забивать голы. И матч с Карпатами (0:0) еще один пример в этом сезоне. Это разочаровывает. Такая история сезона.

Судейство? Оно было не в нашу пользу, но говорить об этом не хочу. Нужно на себя смотреть и реализовывать моменты. И тогда все будет хорошо.

Сейчас у нас перерыв на сборные, и, к сожалению, мы уходим на эту паузу не с хорошими ощущениями. Мы ожидали намного большего".

🧡 «Можу скаржитися тільки на відсутність забитих м’ячів, однак це найважливіше у футболі» 🎙



⚒️ Маріно Пушич – про гру з «Карпатами», дебют Аліссона та плани команди.#Shakhtar #КарпатиШахтар pic.twitter.com/auVq7Zm9DQ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 12, 2025

В турнирной таблице Шахтер отстает от лидирующего Динамо на десять очков.

Отметим, что Алиссон прокомментировал дебют за Шахтер.

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