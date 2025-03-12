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Алиссон прокомментировал дебют за Шахтер

Игрок отметил высокий уровень футбола.
Сегодня, 16:04

Новый вингер донецкого Шахтера Алиссон Сантана поделился мыслями о старте украинского этапа карьеры.

По словам Сантаны, он очень рад, что так быстро дебютировал.

«Безусловно, я чрезвычайно рад дебюту. Для меня важно, что я смог помочь в такой очень ответственный для команды момент. Это многое значит. Я готовился, буду откровенным, пожалуй, не думал о выходе на поле уже в этом матче, но это действительно приятный дебют.

В целом мне понравилось то, какую игру показала команда. К сожалению, результат не может считаться хорошим. Нам надо работать дальше, но, опять-таки, я благодарен наставнику за возможность дебютировать за основную команду Шахтера. Это действительно очень важно для меня».

Также Алиссон отметил, что несмотря на то, что «горнякам» не удалось победить Карпаты, его команда показала хороший уровень.

«Как я и отмечал, команда проявила себя прекрасно, по моему мнению. Наверное, действительно не хватило именно реализации, какой-то эффектности в завершающие моменты. Хотя мы провели хороший поединок с точки зрения организации командного рисунка, построения и вообще командных усилий.

В принципе, если говорить о моей адаптации, я считаю, что имею все предпосылки, чтобы достаточно рано приспособиться к местному футболу. В Украине футбол действительно высокого уровня, однако в нашей команде хватает бразильцев, которые уже помогают мне советами. Думаю, есть все шансы быстро влиться в командную игру и адаптироваться к украинскому футболу в целом», - цитирует 19-летнего игрока официальный сайт „горняков“.

Алиссон обошелся Шахтеру в 14 млн евро + 2 млн бонусами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Алиссон Сантана

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