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Футбол

Определился стадион, который примет домашние матчи новичка УПЛ

СК Полтава будет играть в Кропивницком.
29 мая, 14:50       Автор: Андрей Безуглый
СК Полтава / scpoltava.com
СК Полтава / scpoltava.com

28 мая состоялась рабочая встреча между президентом СК Полтава Сергеем Иващенко и представителем владельца стадиона Звезда в Кропивницком Андреем Перевозником.

В результате двусторонней встречи стороны согласовали использование стадиона Зирка в Кропивницком и подписали соответствующий договор о сотрудничестве.

Согласно условиям соглашения, команда СК Полтава сможет проводить матчи УПЛ в сезоне 2025/26 на стадионе Зирка, который сертифицирован УАФ как место проведения соревнований клубов УПЛ.

Стадион Зирка был построен в 1934 году. После реконструкции в 2014 году он вмещает 13 305 зрителей.

Напомним, что сегодня будут сыграны переходные матчи.

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