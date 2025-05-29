Определился стадион, который примет домашние матчи новичка УПЛ

СК Полтава будет играть в Кропивницком.

28 мая состоялась рабочая встреча между президентом СК Полтава Сергеем Иващенко и представителем владельца стадиона Звезда в Кропивницком Андреем Перевозником.

В результате двусторонней встречи стороны согласовали использование стадиона Зирка в Кропивницком и подписали соответствующий договор о сотрудничестве.

Согласно условиям соглашения, команда СК Полтава сможет проводить матчи УПЛ в сезоне 2025/26 на стадионе Зирка, который сертифицирован УАФ как место проведения соревнований клубов УПЛ.

Стадион Зирка был построен в 1934 году. После реконструкции в 2014 году он вмещает 13 305 зрителей.

Напомним, что сегодня будут сыграны переходные матчи.

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