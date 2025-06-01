Лидер Кривбасса пропустит первую половину следующего сезона

Иван Дибанго долго будет восстанавливаться от травмы.

Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко высказался о состоянии здоровья лидера криворожцев Ивана Дибанго.

По словам функционера, камерунец, по самым худшим прогнозам, пропустит первую половину следующего сезона.

"Две недели назад Ивану сделали операцию. Ее провели в Финляндии врачи, которые сотрудничают с Ромой и Лацио.

Дибанго пропустит от 4 до 6 месяцев. Сейчас он проходит реабилитацию в домашних условиях. Затем он присоединится к сборам, где будет работать с реабилитологами.

Мы очень надеемся, что благодаря своевременной реакции и выбору профессионального врача он восстановится как можно быстрее", - приводит слова Баенко официальный сайт криворожцев.

Напомним, что ранее Кривбасс попрощался с Вернидубом.

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