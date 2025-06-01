iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер Кривбасса пропустит первую половину следующего сезона

Иван Дибанго долго будет восстанавливаться от травмы.
Вчера, 12:36       Автор: Василий Медвидь
Иван Дибанго / Кривбасс
Иван Дибанго / Кривбасс

Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко высказался о состоянии здоровья лидера криворожцев Ивана Дибанго.

По словам функционера, камерунец, по самым худшим прогнозам, пропустит первую половину следующего сезона.

"Две недели назад Ивану сделали операцию. Ее провели в Финляндии врачи, которые сотрудничают с Ромой и Лацио.

Дибанго пропустит от 4 до 6 месяцев. Сейчас он проходит реабилитацию в домашних условиях. Затем он присоединится к сборам, где будет работать с реабилитологами.

Мы очень надеемся, что благодаря своевременной реакции и выбору профессионального врача он восстановится как можно быстрее", - приводит слова Баенко официальный сайт криворожцев.

Напомним, что ранее Кривбасс попрощался с Вернидубом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Passion UA попробуют еще раз пробиться в закрытую квалификацию TI-2025 Passion UA попробуют еще раз пробиться в закрытую квалификацию TI-2025
Бавария начала переговоры с лидером Милана Бавария начала переговоры с лидером Милана
BLAST.tv Austin Major 2025: формат турнира, расписание и результаты BLAST.tv Austin Major 2025: формат турнира, расписание и результаты
"Сломал меня": Гвоздик вспомнил поражение от Бетербиева "Сломал меня": Гвоздик вспомнил поражение от Бетербиева

Видео

Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер
Полное доминирование Парижа: видео голов финала Лиги чемпионов ПСЖ - Интер

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: решающие матчи за два места в УПЛ, финал юношеского Евро-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос-2025
просмотров

Последние новости

Европа19:47
Бавария начала переговоры с лидером Милана
Киберспорт19:30
BLAST.tv Austin Major 2025: формат турнира, расписание и результаты
Бокс19:10
"Сломал меня": Гвоздик вспомнил поражение от Бетербиева
Украина18:57
Журналист назвал претендентов на пост главного тренера Александрии
Олимпийские виды18:40
Харлан: Начинаю входить в тренировочный процесс
Европа18:28
ПСЖ может выкупить лучшего вратаря Лиги 1
Бокс18:14
Паркер назвал возможного соперника на следующий бой
Европа17:58
Сарри официально вернулся в Лацио
Европа17:45
Назван лучший тренер сезона в Ла Лиге
Формула 117:28
Хорнер: Ферстаппен извинился перед Расселлом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK