Сборная Украины U-21 разгромила испанский клуб в товарищеском матче за закрытыми дверями

В рамках подготовки к молодежному Евро-2025 сборная Украины U-21 встретилась с испанской Мурсией.

Поединок прошел за закрытыми дверями, однако его результат и авторы забитых голов известны. Матч закончился со счетом 4:0 в пользу подопечных Унаи Мельгосы.

Забили в ворота испанского клуба Богдан Вьюнник, Назарий Волошин, Владислав Ванат и Владислав Велетень.

До старта континентального первенства Украина U-21 еще сыграет с ровесниками из Испании.Н

а самом Евро-2025 коллектив Мельгосы сыграет с Данией, Финляндией и Нидерландами. Турнир пройдет в Словакии.

Украина U-21 - Мурсия 4:0

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