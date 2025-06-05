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Футбол

Карпаты договорились о полноценном трансфере своего лидера, который был в аренде

Бруниньо продолжит выступать в составе "львов".
Вчера, 19:59       Автор: Василий Медвидь

Львовские Карпаты достигли соглашения об одном из летних трансферов.

Как сообщают бразильские СМИ, «львы» выкупят контракт Бруниньо у Атлетико Минейро. Сумма полноценного перехода составит 800 тысяч евро.

Также бразильский клуб получит 20% от следующей продажи 25-летнего вингера.

Отмечается, что бразилец должен подписать трехлетний контракт с львовянами.

В сообщении отмечается, что Бруниньо интересовал Полесье, Динамо и Шахтер.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб УПЛ сменил тренера.

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