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Рух объявил об уходе своего лидера

Роман Дидык покидает львовский коллектив.
Сегодня, 15:21       Автор: Василий Медвидь
Роман Дидык / Рух Львов
Роман Дидык / Рух Львов

Львовский Рух объявил об уходе одного из своих лидеров.

Как сообщает пресс-служба «желто-черных», команду покидает Роман Дидык. 22-летний игрок провел в составе львовян три года.

По слухам, Дидык перейдет в стан ЛНЗ и станет самым дорогим трансфером за историю черкасского коллектива, однако, пока «фиолетовые» не объявили об этом переходе, а в сообщении Руха не говорится о том, где в дальнейшем окажется Роман.

В сезоне-2024/25 22-летний центрбек провел 28 матчей, где забил 2 мяча и отдал 2 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Рух объявил о возвращении тренера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рух Роман Дидык

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