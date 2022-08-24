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Луческу: Мы должны играть, хоть понятия не имеем, как оно будет

Специалист настаивает на важности проведения чемпионата Украины.
Сегодня, 11:35
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images
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Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился мнением о старте чемпионата Украины по футболу.

По словам специалиста, украинский футбол должен жить.

"Не стоит сравнивать Шахтер с Динамо, ведь у "горняков" есть возможность приобрести футболистов высокого уровня - вспомним тех же Нереса, Траоре. Динамо же с момента моего прихода в клуб делает ставку на украинских игроков, воспитанников академии. Это не так легко, в футболе нужны игроки из других стран и культур, это создает хорошую конкуренцию и соревновательный дух".

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"Жаль, что Шахтер потерял своих игроков. Этот сезон будет очень трудным для нас всех. Мы пока не представляем, когда и в каких условиях мы будем играть, будут ли обстрелы во время матчей. Но мы должны продолжать играть - это очень важно для всех", - заявил румынский специалист.

Напомним, Динамо покинуло Лигу чемпионов, проиграв Бенфике. На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бенфика - Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Динамо Киев Мирча Луческу
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