Ну должны же быть кто-то неудачниками, да Динамо?: Реакция Сети на проигрыш киевлян от Бенфики
Во вторник, 23 августа, киевское Динамо повторно проиграла Бенфике со счетом 0:3 (0:5 - по сумме двух встреч) в рамках квалификации Лиги чемпоинов.
Подопечные Мирчи Луческу так и не смогла отметиться хотя бы одним голом в двухматчевом противостоянии, чего не скажешь о португальском гранде.
ISPORT собрал самые яркие высказывания фанатов в Сети о поединке "бело-синих":
Динамо вилетіло в лє. Очікувано.— GULLIVER🇺🇦 (@ukrainian_man22) August 23, 2022
Чекаємо Дніпро в лізі конференцій😁
Мне стыдно быть болельщиком киевского «Динамо». мы небольшой клуб. Lucescu очень невежественный и старый. Мы не заслуживаем успеха. без судейской поддержки мы ничто 😭— Feridun (@messibiat) August 23, 2022
Динамо, це було боляче— victoriatus (@victorriatus) August 23, 2022
Ну должны же быть кто-то неудачниками, да Динамо?— Crypto Front (@CryptoBooble) August 23, 2022
ЄЄЄЄЄ! Маккабі Хайфа вибив Црвену Звезду із Ліґи Чемпіонів!😃— Mr. Capital Nest 🇺🇦 (@Negroni_Bandera) August 23, 2022
Балканські мокшани повинні страждати. Zawsze i wszędzie, як кажуть поляки.
Про Динамо я ніц не скажу, бо нема шо казати. Добраніч.
Динамо(К)= ганьба:— Патріот-учитель🇺🇦✌️ (@alex6052) August 23, 2022
ні бажання, ні дисципліни... Яка УПЛ, - такі й результати.
А "хтось" бабло під час війни втекли та не задекларували на українській митниці, однак на іншій - 17млн.$ - так. Ну, це ж "дрібниці". А заробляти на бренді "Динамо",
не вкладаючи в результат, легше.
Хто опозорився в День прапора, звичайно #Динамо. Які будуть відмазки... Не показували по загальнодоступним каналам звичайно ж... Чи нє?— reallydead (@reallydead) August 23, 2022
Коли цілі дві години змушена була дивитись футбол у виконанні Динамо pic.twitter.com/wElGXjs6EG— Дев'ять? (@ololoshechky) August 23, 2022
Динамо не грає, а страждає. Ще більше страждати буде Шахтар цього року в ЛЧ.— Підпільний Кіндрат 4308 (@O_Kuryliak) August 23, 2022
дивлюсь гру «динамо – бенфіка»… якшо коротко, то хочеться просто ридати😐— Catrin🇺🇦 (@katerina_marik) August 23, 2022
Треба гнати перебіжчика #Луческо з #Динамо! Більше він нічого команді не дасть. Суцільний застій, гра постійно погіршується. Але проблема не тільки в ньому. Головна проблема Динамо - це крадії Суркіси!— Смотрящий за #потери #всрф (@TwiSuppotr) August 23, 2022
На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бенфика - Динамо.