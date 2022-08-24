Ну должны же быть кто-то неудачниками, да Динамо?: Реакция Сети на проигрыш киевлян от Бенфики

Во вторник, 23 августа, киевское Динамо повторно проиграла Бенфике со счетом 0:3 (0:5 - по сумме двух встреч) в рамках квалификации Лиги чемпоинов.

Подопечные Мирчи Луческу так и не смогла отметиться хотя бы одним голом в двухматчевом противостоянии, чего не скажешь о португальском гранде.

ISPORT собрал самые яркие высказывания фанатов в Сети о поединке "бело-синих":

Динамо вилетіло в лє. Очікувано.

Чекаємо Дніпро в лізі конференцій😁 — GULLIVER🇺🇦 (@ukrainian_man22) August 23, 2022

Мне стыдно быть болельщиком киевского «Динамо». мы небольшой клуб. Lucescu очень невежественный и старый. Мы не заслуживаем успеха. без судейской поддержки мы ничто 😭 — Feridun (@messibiat) August 23, 2022

Динамо, це було боляче — victoriatus (@victorriatus) August 23, 2022

Ну должны же быть кто-то неудачниками, да Динамо? — Crypto Front (@CryptoBooble) August 23, 2022

ЄЄЄЄЄ! Маккабі Хайфа вибив Црвену Звезду із Ліґи Чемпіонів!😃



Балканські мокшани повинні страждати. Zawsze i wszędzie, як кажуть поляки.



Про Динамо я ніц не скажу, бо нема шо казати. Добраніч. — Mr. Capital Nest 🇺🇦 (@Negroni_Bandera) August 23, 2022

Динамо(К)= ганьба:

ні бажання, ні дисципліни... Яка УПЛ, - такі й результати.

А "хтось" бабло під час війни втекли та не задекларували на українській митниці, однак на іншій - 17млн.$ - так. Ну, це ж "дрібниці". А заробляти на бренді "Динамо",

не вкладаючи в результат, легше. — Патріот-учитель🇺🇦✌️ (@alex6052) August 23, 2022

Хто опозорився в День прапора, звичайно #Динамо. Які будуть відмазки... Не показували по загальнодоступним каналам звичайно ж... Чи нє? — reallydead (@reallydead) August 23, 2022

Коли цілі дві години змушена була дивитись футбол у виконанні Динамо pic.twitter.com/wElGXjs6EG — Дев'ять? (@ololoshechky) August 23, 2022

Динамо не грає, а страждає. Ще більше страждати буде Шахтар цього року в ЛЧ. — Підпільний Кіндрат 4308 (@O_Kuryliak) August 23, 2022

дивлюсь гру «динамо – бенфіка»… якшо коротко, то хочеться просто ридати😐 — Catrin🇺🇦 (@katerina_marik) August 23, 2022

Треба гнати перебіжчика #Луческо з #Динамо! Більше він нічого команді не дасть. Суцільний застій, гра постійно погіршується. Але проблема не тільки в ньому. Головна проблема Динамо - це крадії Суркіси! — Смотрящий за #потери #всрф (@TwiSuppotr) August 23, 2022

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бенфика - Динамо.