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Новости партнеров: Favbet Foundation приобрел комплект радиотехнического оборудования для ВСУ

Боец ВСУ поблагодарил Favbet за решение проблемы.
Сегодня, 12:44
Комплект радиотехнического оборудования
Комплект радиотехнического оборудования
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Favbet Foundation приобрел и передал для потребностей Вооруженных Сил Украины комплект радиотехнического оборудования для повышения надежности связи между подразделениями на передовой. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Также Фонд дополнительно передал специальные антенны-пауки, улучшающие связь и нивелирующие влияние рельефа местности на передачу данных.

«Большое вам спасибо от имени нашего комбата и от батальона в целом. Вы реально закрываете нашу топ-проблему», - говорит военнослужащий Дмитрий, чье подразделение получило оборудование.

Как сообщалось, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В целом компания Favbet и фонд Favbet Foundation помогли ВСУ на сумму более 30 млн грн.

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