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Favbet и Кривбасс: вместе к победе

Favbet на сезон 2022/23 стал официальным партнером криворожского клуба.
Сегодня, 15:30
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Favbet на сезон 2022/23 стал официальным партнером криворожского клуба. Главная цель сотрудничества - развитие и популяризация футбола и спорт, опираясь на опыт Favbet и популярность Кривбасса, который в этом сезоне вернулся в Премьер-лигу. 

Favbet поддерживает профессиональных спортсменов и аматоров, выступает спонсором команд в премьер-лигах и в региональных чемпионатах и является партнером нескольких украинских футбольных клубов, среди которых и самая титулованная команда страны – киевское Динамо, ковалевский Колос, львовский Рух, Минай, Оболонь. Тепер к этому списку добавился и Кривбасс.

«Мы очень взвешенно подходим к выбору партнеров, но в случае с Кривбассом сомнений не было. Кривбасс – клуб с богатой историей и многочисленной армией болельщиков. А еще – очень быстро развивающийся клуб, который возвращает былые позиции в украинском футболе. Кривбасс по праву получил путевку в Премьер-лигу, и мы уверены – будет достойно выступать в элите. Наши ценности в партнерстве полностью совпадают с ценностями клуба: фановые активности, увеличение количества болельщиков, развитие футбола, запуск социально-значимых проектов и масштабное сотрудничество на победу Украины в войне, которую развязала Россия против нашей страны», – отметили в Favbet.

«Favbet вернулся в ряды наших партнеров. Мы хорошо помним, как компания поверила в клуб и поддержала нас на этапе возрождения. Мы благодарны за то, что в то время Favbet был рядом. Очень символично, что сегодня в сложный военный период для страны именно эта украинская компания снова поддерживает Кривбасс. Ведь для этого и нужны партнеры – чтобы быть рядом в нелегкие времена. Уверен, что наше сотрудничество будет ярким и в УПЛ. Каждый матч с участием нашего клуба должен стать праздником для болельщиков, дать ощущение, что они находятся внутри игры. И в этом наши цели совпадают с философией Favbet», – подчеркнул вице-президент клуба Артем Гагарин.

С начала полномасштабной войны в Украине компания Favbet напрямую и при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, который был основан в 2020 году и поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, направила на помощь Вооруженным Силам Украины, сотрудникам и мирным жителям более 30 млн. грн.

Компания и Фонд уже оказали помощь для закупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей для Вооруженных Сил Украины, два из которых бронированы. Favbet Foundation также помог профинансировать эвакуацию 537 человек с оккупированной части Херсонской области.

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