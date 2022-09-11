Динамо обыграло Колос, Шахтер разгромно проиграл: стартовал женский чемпионат Украины

На выходных было сыграно четыре матча первого тура чемпионата Украины по футболу среди женщин.

В первый день чемпионата во всех трех матчах не нашлось интриги и фаворитки просто уничтожили своих соперниц. Девушки из донецкого Шахтера были разгромлены грандом женского футбола Жилстрой-2 со счетом 0:5.

Дерби Днепропетровской области между Днепром-1 и Кривбассом завершилось также разгромом от девушек из Кривого Рога (0:7), Ладомир обыграли Атекс со счетом 8:0.

Единственным матчем, в котором присутствовала интрига, оказалось противостояние Динамо Киев и Колоса – киевлянки выиграли 2:1.

Два заключительных матча первого тура будут сыграны в октябре. Поединки второго тура пройдут 17 и 18 сентября.