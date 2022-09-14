Александрия красивым роликом презентовала новичка команды

Трансферное окно в Украине еще не закрыто и команды продолжают комплектовать свои составы.

Александрия объявила о подписании нового старого игрока – Кирилл Ковалец вернусь в команду. Возвращение было отмечено красивым роликом-презентацией.

Напомним, что Ковалец летом был на просмотре в составе киевского "Динамо", но было принято решение не подписывать контракт с игроком.

Кирилл Ковалец играет в составе Александрии с 2018 года и провел за команду более 80 матчей, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.