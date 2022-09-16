"В какой-то момент думал об этом": Луческу ответил, может ли покинуть пост тренера Динамо

Динамо в матче второго тура группового раунда Лиги Европы потерпело поражение со счетом 0:1 от кипрского АЕКа.

После поединка главный тренер киевской команды Мирча Луческу ответил на вопрос, может ли он покинуть занимаемую должность.

"Это сложный вопрос, ведь ситуация очень тяжелая. В какой-то момент я действительно думал об этом. Однако кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент. Мы должны сконцентрироваться на чемпионате и Лиге Европы.

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Как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, сейчас у нас нет базы, мы не играем дома, переезжаем каждые несколько дней, а семьи футболистов разбросаны по разным странам Европы. Потому игрокам сложно сосредоточиться на футболе. Тем не менее, мы должны пройти через этот сложный период, сохраняя Динамо на высоком уровне. Нам нужны положительные результаты", - приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лиги Европы Динамо - АЕК (0:1).