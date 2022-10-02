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Металлист - Шахтер 1:6 Видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:42
Металлист - Шахтер: Видео голов / ФК Шахтер Донецк
Металлист - Шахтер: Видео голов / ФК Шахтер Донецк
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В рамках пятого тура чемпионата Украины Металлист принимал Шахтер.

Главным героем встречи стал нападающий донецкой команды Даниил Сикан, который оформил хет-трик еще в первом тайме. Также одним голом до перерыва отличился Александр Зубков.

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Во втором тайме команды играли более выдержано, однако все равно порадовали болельщиков голами. За Шахтер забивали Траоре и Джурасек, а в составе харьковской команды гол престижа забил Чидомере.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Металлист - Шахтер:

Металлист - Шахтер 1:6
Голы: Чидомере, 88 - Сикан, 18, 30, 39, Зубков, 36, Траоре, 73, Джурасек, 90+1.

Металлист: Рыбка - Романюк, Мизюк, Порох, Клименчук - Чайковский (Подлепенец, 46), Танковский (Чидомере, 76), Ралюченко - Коркишко (Рязанцев, 86), Прядун (Панасенко, 46), Картушов (Кныш, 61).

Шахтер: Трубин - Конопля (Тейлор, 46), Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко (Назарина, 46), Зубков (Швед, 60), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 82), Мудрик - Сикан (Траоре, 60).

Предупреждения: Клименчук, Танковский, Чайковский - Мудрик.

На 81-й минуте Мудрик не реализовал пенальти (вратарь).

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