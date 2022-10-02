iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок Динамо пообещал выучить украинский

Кахим Перрис высказался о дебюте в стане киевлян.
Сегодня, 22:40
Кахим Перрис / FC Dynamo Kyiv
Кахим Перрис / FC Dynamo Kyiv
0 0 0

В рамках УПЛ киевское Динамо на выезде обыграло закарпатский Минай со счетом 0:1.

В этом матче за "бело-синих" дебютировал ямаец Кахим Перрис.

Вингер отметил, что пока ему сложно понимать партнеров., но пообещал выучить украинский.

"Ребята очень тепло меня встретили, это приятно. Чувствую себя хорошо.

Сейчас общаюсь со всеми кто говорит на английском. Больше времени провожу с Лонвейком, мы подружились и живем в одной комнате. Вдвоем легче адаптироваться и узнавать новую команду. Но, повторюсь, общаюсь со многими ребятами – у нас есть фантастический коллектив.

Очень скоро буду говорить на украинском. Пока ничего не понимаю, но я обязательно выучу язык. Уже знаю пару слов, например, "добрый вечер", – заявил игрок в интервью клубной пресс-службе.

0 0 0

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Аталанта Малиновского продемонстрировала лучший старт в истории клуба Аталанта Малиновского продемонстрировала лучший старт в истории клуба
Perfecto и ElectroNic не покинули РФ, вопреки заявлениям NaVi Perfecto и ElectroNic не покинули РФ, вопреки заявлениям NaVi
Сестры Киченок стали победительницами парного турнира WTA 250 в Таллинне Сестры Киченок стали победительницами парного турнира WTA 250 в Таллинне
Помочь журналистам

Видео

Заря - Кривбасс 2:2 Видео голов и обзор матча УПЛ
Заря - Кривбасс 2:2 Видео голов и обзор матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
просмотров

Последние новости

Украина23:21
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа22:57
Аталанта Малиновского продемонстрировала лучший старт в истории клуба
Киберспорт22:56
Perfecto и ElectroNic не покинули РФ, вопреки заявлениям NaVi
Украина22:40
Новичок Динамо пообещал выучить украинский
Теннис22:33
Сестры Киченок стали победительницами парного турнира WTA 250 в Таллинне
Европа21:59
"Разве матчи Надаля и Федерера кому-то наскучили?": Флорентино Перес вспомнил о Суперлиге
Футбол21:49
"Нет у нас проблем, кроме этого старого черта": Футболистка сборной России прокомментировала выступление Путина
Европа21:25
Тен Хаг: В матче с Ман Сити мы не вышли на поле
Формула 121:25
Перес получил штраф, но сохранил победу на Гран-при Сингапура
Европа20:57
Аталанта минимально обыграла Фиорентину
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK