Новичок Динамо пообещал выучить украинский

В рамках УПЛ киевское Динамо на выезде обыграло закарпатский Минай со счетом 0:1.

В этом матче за "бело-синих" дебютировал ямаец Кахим Перрис.

Вингер отметил, что пока ему сложно понимать партнеров., но пообещал выучить украинский.

"Ребята очень тепло меня встретили, это приятно. Чувствую себя хорошо.

Сейчас общаюсь со всеми кто говорит на английском. Больше времени провожу с Лонвейком, мы подружились и живем в одной комнате. Вдвоем легче адаптироваться и узнавать новую команду. Но, повторюсь, общаюсь со многими ребятами – у нас есть фантастический коллектив.

Очень скоро буду говорить на украинском. Пока ничего не понимаю, но я обязательно выучу язык. Уже знаю пару слов, например, "добрый вечер", – заявил игрок в интервью клубной пресс-службе.