Шахтер опубликовал финансовую отчетность за последний год
"Горняки" заработали более 2 миллиардов гривен.
Сегодня, во вторник, 11 октября, донецкий Шахтер опубликовал финансовую отчетность за последний год.
Украинский клуб заработал 2,178 миллиарда гривен и выплатил налогов в украинский бюджет на сумму 472 миллиона национальной валюты.
Доходы:
Продажа и аренда игроков - 622 миллиона гривен;
Выплаты от УЕФА и ФИФА – 1 миллиард 164 млн грн;
Коммерческая деятельность – 392 млн грн.
Налоги:
Напомним, сегодня, 11 октября, в 22:00 по киевскому времени Шахтер сыграет с Реалом. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча