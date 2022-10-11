Сегодня, во вторник, 11 октября, донецкий Шахтер опубликовал финансовую отчетность за последний год.

Украинский клуб заработал 2,178 миллиарда гривен и выплатил налогов в украинский бюджет на сумму 472 миллиона национальной валюты.

Доходы:

Продажа и аренда игроков - 622 миллиона гривен;

Выплаты от УЕФА и ФИФА – 1 миллиард 164 млн грн;

Коммерческая деятельность – 392 млн грн.

Налоги:

Напомним, сегодня, 11 октября, в 22:00 по киевскому времени Шахтер сыграет с Реалом. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча