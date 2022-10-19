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Минай на выезде одолел Металлист 1925

Единственный гол в матче забил Егор Твердохлиб.
Сегодня, 19:22
Металлист 1925 - Минай / УПЛ
Металлист 1925 - Минай / УПЛ
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В среду, 19 октября, в рамках 8 тура УПЛ Металлист 1925 встречался с Минаем. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил нападающий Миная Егор Твердохлиб. Футболист отметился голом на 70-й минуте.

После 8 туров Металлист 1925 идет на 10 месте с 9 очками, а Минай занимает 9 строчку, набрав аналогичное количество баллов.

Статистика матча Металлист 1925 - Минай 8 тура чемпионата Украины

Металлист 1925 - Минай 0:1

Гол: Твердохлиб, 70

Удары (в створ): 4(1) - 7(1)

Атаки: 62 - 64

Металлист 1925: Мозиль – Капинус, Курило, Безуглый, Жичиков – Габелок, Кравченко, Вачиберадзе – Русин (Бычек, 75), Пономарь, Ременюк.

Минай: Бандура – ​​Рогозинский (Трубочкин, 66), Немчанинов, Горин, Гончар (Дмитрук, 86) – Хахлев (Байдал, 87), Витенчук – Кулиев (Чуев, 81), Твердохлеб, Воробчак – Вишневский (Коломоец, 80).

Предупреждения: Курило, 49 – Немчанинов, 18

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Металлист 1925 минай
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