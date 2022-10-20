Динамо - Ворскла: прогноз на матч 23.10.2022 чемпионата Украины

Команды встретятся в девятом туре чемпионата Украины-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В воскресенье, 23 октября, состоится матч девятого тура Украинской Премьер-лиги между киевским Динамо и полтавской Ворсклой.

Поединок двух команд, которые с проблемами идут по сезону-2022/23 пройдет в Киеве на НСК Олимпийский. Начало встречи - 13:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч девятого тура УПЛ Динамо - Ворскла

Динамо и Ворскла обычно выдают напряженные матчи, хотя и стоит признать, что в большем количестве случаев победителем оказывается именно киевский коллектив. Примечательно, что на протяжении последних двенадцати игр хотя бы одна из команд отмечалась взятием ворот.

Согласно оценкам экспертов и аналитиков, фаворитом данной дуэли является киевское Динамо, несмотря на плохую форму как в УПЛ, так и в Лиге Европы.

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Ворскла

- победа Динамо: 1,42

- ничья: 4,7

- победа Ворсклы: 7,5

По мнению букмекеров в данном противостоянии стоит ожидать, как минимум, два гола. Если вас интересуют ставки, то на исход "тотал больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 1,73.

При этом букмекеры вовсе не верят в нападение подопечных Виктора Скрипника. На то, что полтачане забьют хотя бы один гол, дают коэффициент 3,05. И коэффициент "обе забьют - да" выше, чем "обе забьют - нет": 1,93 против 1,81.

Статистика противостояния Динамо и Ворсклы

Впервые эти две команды встретились в рамках чемпионата Украины в далеком 1996 году. Тогда 29 сентября полтавчане на своем поле в напряженном поединке обыграли своих оппонентов со счетом 4:3.

Всего же Динамо и Ворскла провели между собой 60 матчей, из них 57 были официальными (чемпионат, кубок и Суперкубок Украины). С явным преимуществом в данном противостоянии лидируют "бело-синие".

Динамо - Ворскла

44 Победы 5

11 Ничьи 11

131 Голы 38

Последняя официальная встреча команд состоялась 6 ноября 2021 года в рамках 14-го тура УПЛ. Тот поединок завершился выездной победой полтавчан со счетом 2:1.

Динамо - Ворскла 1:2

Голы: Витиньо, 90+4 - Рангел, 34, Тиль, 74 (пен.).

Динамо: Бущан, Кендзера, Тымчик, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, де Пена (Витиньо, 55), Рамирес (Гармаш, 46).

Ворскла: Ризнык, Пердута, Яворский, Тамм, Якубу (Кушниренко, 84), Тиль, Пуцлин (Кравчук, 68), Чеснаков, Рангел (Коджови, 90), Степанюк, Кане.

Предупреждения: Забарный, Сидорчук, Шапаренко, Витиньо - Тамм, Пуцлин, Кравчук, Кушниренко, Пердута.

На неделе Ворскла провела матч восьмого тура против львовского Руха. К сожалению полтавских фанатов, их любимцы не смогли порадовать победой, уступив своему оппоненту с минимальным счетом.

А вот Динамо в это время отдыхало. Из-за нестабильной ситуации в Киеве матч "бело-синих" с харьковским Металлистом был перенесен на неопределенное время.