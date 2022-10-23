Металлист 1925 вырвал ничью в концовке матча против Руха

Гости спаслись от поражения под занавес встречи.

В воскресенье, 23 октября, в рамках 9 тура УПЛ Рух принимал Металлист 1925. Матч завершился вничью со счетом 1:1

Первый гол в данной встрече забил хавбек Руха Алексей Довгий. 32-летний украинец отличился забитым мячом на 33-й минуте матча.

Лишь под занавес встречи гостям удалось сравнять счет. Артем Габелок спас своим голом харьковский клуб от поражения, хотя мяч записали на Ростислава Ляха.

После 9 туров Рух идет на 11-м месте с 8-ю очками, а Металлист 1925 занимает 9-ю строчку, набрав 10 баллов.

Рух - Металлист 1925 1:1

Голы: Довгий, 33 - Лях, 89

Рух: Паньков, Слесарь, Дидык, Роман, Лях, Довгий, Бойчук (Мысик, 67), Соломон, Климчук, Таллес (Притула, 67), Сапуга.

Металлист 1925: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Ременюк, Габелок, Кравченко, Дмитренко (Бычек, 64), Борячук.

Предупреждения: Климчук, Довгий, Курило