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Днепр-1 - Минай 3:1: обзор матча и результат игры 06.11.2022

Команда Александра Кучера остается единоличным лидером чемпионата Украины.
Сегодня, 15:22
Днепр-1 - Минай / СК Днепр-1
Днепр-1 - Минай / СК Днепр-1

В воскресенье, 6 ноября, в рамках 11-го тура Украинской Премьер-лиги сошлись Днепр-1 и Минай. Встреча завершилась волевой победой днепрян со счетом 3:1.

Первый тайм получился безголевым, зато во втором команды забили все четыре гола всего за двенадцать минут.

Сначала неожиданно Назарий Воробчак вывел ужгородцев вперед, после чего забивали только номинальные хозяева. Эдуард Сарапий сравнял счет, а Алексей Гуцуляк, вышедший на поле несколькими минутами ранее, подарил преимущество своей команде. Установил окончательный счет матча Янис Амаш.

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Днепр-1 после десяти сыгранных туров лидирует в чемпионате Украины, заработав 28 очков. Минай идет на 11-м месте с девятью очками.

Статистика матча Днепр-1 - Минай 11-го тура УПЛ

Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 13 - 5
Удары в створ: 6 - 4
Атаки: 125 - 66

Днепр-1 - Минай 3:1
Голы: Сарапий, 66, Гуцуляк, 67, Амаш, 74 - Воробчак, 62.

Днепр-1: Валеф - Адамюк (Кононов, 89), Сваток (Гомеш, 83), Сарапий, Бузанелло - Бабенко, Рубчинский (Когут, 65), Назаренко (Гуцуляк, 65), Пихаленок (Логинов, 89), Амаш - Довбик.

Минай: Бандура - Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин - Витенчук, Хахлев, Воробчак (Касимов, 83), Твердохлеб (Байдал, 78), Кулиев (Рогозинский, 83) - Вишневский (Колесник, 61).

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