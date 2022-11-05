Шахтер добыл уверенную победу над Ингульцом

В субботу, 5 ноября, в рамках 11-го тура УПЛ Шахтер принимал Ингулец. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В первой половине встречи донецкий клуб отличился одним забитым мячом. Гол на свой счет записал Хавбек Дмитрий Крысков.

Во втором тайме дублем отметился форвард Шахтера Данила Сикан. 21-летний украинец реализовал пенальти, а также забил с игры в концовке встречи.

После 11-ти туров Шахтер идет на второй строчке с 23-мя очками, а Ингулец занимает 18-е место, набрав 4 балла.

Шахтер - Ингулец 3:0

Голы: Крысков, 18, Сикан, 69 пен, 90+4

Шахтер: Трубин, Михайличенко (Топалов, 73), Матвиенко, Кривцов, Бондарь (Козик, 82), Крыськив, Назарина, Джурасек (Бондаренко, 57), Очеретько, Судаков (Мудрик, 73), Траоре (Сикан, 57)

Ингулец: Кучер, Павлов, Запорожец, Клименко (Кравчук, 72), Ченбай (Одарюк, 46), Кучеренко (Марусич, 46), Сидоренко, Сакив (Козак, 46), Нагиев, Ковалев, Кухарук (Коробенко, 72)

Предупреждения: Бондарь, 27 – Ченбай, 30, Сакив, 39