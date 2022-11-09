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Хет-трик Довбика принес Днепру-1 победу над Колосом

Гости продолжают свою победную серию в рамках чемпионата Украины.
Сегодня, 17:12
Колос - Днепр-1 / УПЛ
Колос - Днепр-1 / УПЛ

В среду, 9 ноября, в рамках 12-го тура УПЛ Колос встречался с Днепром-1. Матч завершился победой гостей со светом 3:1.

Главным героем встречи стал нападающий Днепра-1 Артем Довбик. 25-летний украинец реализовал 11-метровый и дважды отличился с игры.

После 12-ти туров Колос идет на 7-м месте с 15-ю очками, а Днепр-1 занимает первую строчку, набрав 31 балл.

Колос - Днепр-1 1:3

Голы: Милько, 31 пен - Довбик, 5 пен, Довбик 36, Довбик 81

Колос: Волынец, Гончаренко, Смирный (Попов 67), Милько, Черноморец, Безбородько (Исаенко 82), Золотов, Чоботенко, Мякушко (Ильин 83), Болбат, Задоя (Ориховский 55)

Днепр-1: Валеф, Адамюк (Кононов 90+1), Сарапий, Бузанелло, Довбик, Гуцуляк (Танчик 46), Бабенко, Рубчинский, Назаренко, Пихалёнок (Логинов 83), Гомес

Предупреждения: Милько 34, Черноморец 53, Болбат 65 - Бабенко 24

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Днепр-1 Колос

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