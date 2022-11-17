Шахтер подпишет грузинского защитника - источник
Гиорги Гочолеишвили станет фуболистом "горняков".
Донецкий Шахтер вскоре, судя по всему, усилит глубину защитной линии.
Как сообщает Twitter-аккаунт Georgian Footy, "горняки" подпишут правого защитника Гиорги Гочолеишвили.
Футболист пройдет медицинское обследование после международного перерыва.
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Сумма трансфера игрока Сабуртало неизвестна. Transfermarkt оценивает Гочолеишвили в 600 тыс евро.
Защитник провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.