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Ингулец обыграл на своем поле Львов

Хозяева прервали серию из неудачных матчей.
Сегодня, 13:53
ФК Ингулец / УПЛ
ФК Ингулец / УПЛ

В понедельник, 21 ноября, в рамках 14-го тура УПЛ Ингулец принимал Львов. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил форвард Максим Марусич. 29-летний футболист отличился на 45-й минуте встречи.

После 14-ти туров Ингулец идет на 14-м месте с 10-ю очками, а Львов занимает 16-ю строчку, набрав 9 баллов.

Ингулец - Львов 1:0

Гол: Марусич, 45

Ингулец: Паламарчук – Смоляков, Ковалев, Павлов (Поспелов, 46), Нагиев – Кучеренко, Кухарук – Запорожец, Клименко, Козак (Марусич, 20) – Ситало (Одарюк, 85).

Львов: Ильющенков – Грисьо, Симинин (Муравский, 53), Вовкун (Шишка, 52), Никитюк, Полегенько (Крушинский, 53) – Бойко (Ременяк, 67), Васильев, Мильченко – Бугай, Ныч.

Предупреждения: Клименко, 12, Марусич, 26 – Грисьо, 29, Васильев, 64, Крушинский, 81

Удаление: Грисьо, 84 (второе предупреждение)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: львов Ингулец

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