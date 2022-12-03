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Ракицкий покинул турецкий клуб

Украинский защитник станет свободным агентом.
Сегодня, 15:37
Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий

Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий заявил, что завершает свое сотрудничество с турецким Аданадемирспором.

"Спасибо, Адана, что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам. Наше сотрудничество завершено".

После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Ракицкий расторг свой контракт с Зенитом и поддерживал форму в донецком Шахтере, а летом перебрался в турецкий клуб, подписав контракт до лета 2023 года.

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В составе Аданадемирспор Ярослав сыграл в девяти поединках и сделал одну результативную передачу.


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