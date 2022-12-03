Ракицкий покинул турецкий клуб
Украинский защитник станет свободным агентом.
Бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий заявил, что завершает свое сотрудничество с турецким Аданадемирспором.
"Спасибо, Адана, что поддержали в непростой период. Я благодарен клубу, президенту, тренеру и болельщикам. Наше сотрудничество завершено".
После начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины Ракицкий расторг свой контракт с Зенитом и поддерживал форму в донецком Шахтере, а летом перебрался в турецкий клуб, подписав контракт до лета 2023 года.
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В составе Аданадемирспор Ярослав сыграл в девяти поединках и сделал одну результативную передачу.