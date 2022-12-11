Срна: За Мудрика должны заплатить не меньше, чем за Грилиша

Михаил Мудрик проводит свой лучший сезон в карьере. Это привело к тому, что свой интерес к вингеру Шахтера проявляют многие большие клубы Европы.

Директор по футболу "горняков" Дарио Срна заявил, что потенциальный покупатель украинца будет вынужден заплатить за него не меньше, чем Манчестер Сити в свое время отдал за Джека Грилиша (летом 2021 года "горожане" заплатили Астон Вилле за хавбека 117,5 миллиона евро).

"Тот, кто хочет подписать Мудрика, должен будет заплатить большую сумму, в противном случае наш президент откажется его продавать", - цитирует хорвата Фабрицио Романо.

"Джек Грилиш был продан более чем за 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже".

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В нынешнем сезоне Михаил Мудрик принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметившись 10 голами и 8 результативными передачами.