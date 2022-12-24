Трубин: Надеюсь, что вскоре наступит мир, мы все отстроим и в Донецке снова будет играть Шахтер и сборная

Голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин рассказал о том, как ему приходилось жить в оккупации в начале войны.

Также украинский футболист выразил надежду на то, что вскоре война завершится возвращением всех территорий.

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"Конечно, нет. Я сам донецкий, это мой родной город. Сначала наша семья жила в районе аэропорта. Там сейчас очень тяжелая ситуация.

Позже мы переехали в район Донецк-Сити, дальше я жил недалеко от базы на Киршах. Там, насколько владею информацией, повреждения меньше.

Однако очень болит сердце за родной город. Надеюсь, что обязательно наступит мир и все отстроим. И снова в Донецке будет играть Шахтер, сборная, Лига чемпионов", – сказал Трубин.

В текущем сезоне 21-летний вратарь провел 19 матчей, из которых в пяти встречах отстоял на ноль.