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Футбол

Коваленко красноречиво отреагировал на обстрел Херсона

Футболист емко высказался об очередной трагедии в родном городе.
Сегодня, 19:47
Виктор Коваленко
Виктор Коваленко

Сегодня, 24 декабря, вооруженные силы страны-террориста в очередной раз обстреляли Херсон.

В ходе случившейся трагедии семь человек погибло и еще около пятидесяти получили ранения разной тяжести.

Хавбек Специи Виктор Коваленко достаточно красноречиво прокомментировал произошедшее в Instagram Stories.

"Пида..сы", - написал футболист сборной Украины, для которого Херсон является родным городом.

Напомним, ранее Коваленко сделал патриотическое тату.


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