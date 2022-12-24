Коваленко красноречиво отреагировал на обстрел Херсона
Футболист емко высказался об очередной трагедии в родном городе.
Сегодня, 24 декабря, вооруженные силы страны-террориста в очередной раз обстреляли Херсон.
В ходе случившейся трагедии семь человек погибло и еще около пятидесяти получили ранения разной тяжести.
Хавбек Специи Виктор Коваленко достаточно красноречиво прокомментировал произошедшее в Instagram Stories.
"Пида..сы", - написал футболист сборной Украины, для которого Херсон является родным городом.
Напомним, ранее Коваленко сделал патриотическое тату.