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Шикарный поступок: Коваленко сделал патриотическую татуировку

Полузащитник никогда не забудет, где его дом.
Сегодня, 09:30
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

Футболист сборной Украины и Специи Виктор Коваленко сделал патриотическую татуировку.

Полузащитник в Instagram-stories опубликовал пост, в котором сообщил о своем новом тату.

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Коваленко на правой руке сделал татуировку, на которой изображена Украина в ее границах. Также он добавил несколько надписей: "Дом" и "Помни, откуда ты родом".

Напомним, что Коваленко является уроженцем Херсона. Его семья проживает в поселке городского типа Камышаны, который находится в нескольких километрах от деокуппированного города.

Ранее сообщалось, что бывший футболист донецкого Шахтера назвал войну Украины с россией абсурдной

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