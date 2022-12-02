Шикарный поступок: Коваленко сделал патриотическую татуировку
Полузащитник никогда не забудет, где его дом.
Футболист сборной Украины и Специи Виктор Коваленко сделал патриотическую татуировку.
Полузащитник в Instagram-stories опубликовал пост, в котором сообщил о своем новом тату.
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Коваленко на правой руке сделал татуировку, на которой изображена Украина в ее границах. Также он добавил несколько надписей: "Дом" и "Помни, откуда ты родом".
Напомним, что Коваленко является уроженцем Херсона. Его семья проживает в поселке городского типа Камышаны, который находится в нескольких километрах от деокуппированного города.
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