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"Абсурдная война": Бывший футболист Шахтера высказался о вторжении рф в Украину

Бразильский защитник поддерживает украинский народ.
Сегодня, 12:57
Исмаили / ФК Шахтер Донецк
Исмаили / ФК Шахтер Донецк

Бывший футболист донецкого Шахтера Исмаили, который ныне выступает за французский Лилль, поделился мнением о войне Украины с россией.

По словам бразильского защитника, он помогает несколько людям во Франции, которые стали беженцами из Украины.

"Ситуация очень тяжелая. Представьте, что вашу страну захватила соседняя страна, желающая захватить вашу территорию. Это совершенно абсурдная война. Я общаюсь с людьми. Здесь, во Франции, живут два человека, работавшие со мной в Украине. Помогаю им и их близким. Они рассказывают нам, что там происходит каждый день. Это очень печально".

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Исмаили поддержал украинский народ, выразив надежду, что война закончится.

"Трудно понять, что сейчас переживают украинцы. Есть много страданий. Но я все еще общаюсь с некоторыми людьми из Шахтера и надеюсь, что в ближайшее время все наладится", - рассказал Исмаили в интервью пресс-службе Лилля.

Ранее Мирча Луческу признался, когда думал об отставке с поста тренера Динамо.

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"Абсурдная война": Бывший футболист Шахтера высказался о вторжении рф в Украину
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