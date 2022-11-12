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"Хотел уйти": Луческу признался, когда думал об отставке с поста тренера Динамо

История румынского специалиста во главе "бело-синих" могла закончиться еще после первой неудачи в этом сезоне.
Сегодня, 11:58
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал, что в нынешнем сезоне думал над тем, чтобы покинуть занимаемую должность.

По словам румынского специалиста, он рассматривал вариант того, чтобы уйти в отставку после поражения от Бенфики в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Во всех матчах мы играли одинаково, проблема была в наших игроках - они ездили по семь-восемь часов, поездки и поездки. Было очень сложно к этому привыкнуть. Нам было трудно, мы проиграли Бенфике, которая, как вы видите, хорошо выглядит.

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У нас было так много разговоров, но после игры с Бенфикой, честно говоря, я хотел уйти. Мне в моем возрасте нелегко ездить десять часов на автобусе. Я привык бороться за титулы, но попал в ситуацию, когда не мог контролировать происходящее. Но я остался, я думал, что ненормально уйти, особенно с учетом того, через что проходят эти люди.

Мы надеемся, что вернемся, что в какой-то момент все остановится, избавимся от этого варварства, вернемся к нормальной жизни. Я никогда не пойму, что заставляет людей поддерживать эту войну.

Когда мир - все красиво, на войне все неуправляемо. Так было и в 2014 году, когда я ездил в Киев и играл матчи с Шахтером после оккупации Донецка. Тогда я был в самолете, теперь я в автобусе", - приводит слова Луческу Sport Total FM.

Напомним, что после поражения от Бенфики в квалификации Лиги чемпионов Динамо отправилось в Лигу Европы, где в группе заняло последнее место, завершив для себя еврокубковый сезон.

В чемпионате Украины киевская команда после десяти сыгранных матчей занимает пятое место, набрав 19 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Мирча Луческу

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