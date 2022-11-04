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"Начали одновременно играть": Луческу попытался объяснить провал Динамо

Тренер киевлян подытожил завершение еврокубкового сезона для команды.
Сегодня, 09:42
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
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Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение от Фенербахче (0:2) в заключительном матче группового раунда Лиги Европы и провальное выступление в еврокубках.

"Мы допустили две ошибки, которые позволили Фенербахче выиграть эту игру. В двух матчах с турками мы дважды пропустили после угловых, однажды после аута, еще один раз - после ошибки защиты. Тем не менее Фенербахче играл хорошо, это отличная команда с сильными игроками. Они были очень мотивированными, мы же играли за свою честь. Наши игроки проявили на поле характер. Это положительный момент, который я увидел в этом матче.

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Мы очень хорошо начали этот сезон, пройдя Фенербахче и Штурм в квалификации Лиги чемпионов. Противостоять Бенфике было уже сложно, потому что мы начали перемещаться между Украиной и Польшей дважды в неделю. Это оказало большое влияние, ведь у нас не было постоянного места для тренировок и своего стадиона. Когда мы начали одновременно играть в чемпионате Украины и Лиге Европы, стало невозможно контролировать ситуацию.

Сейчас мы вернемся в Украину и начнем в нормальном режиме играть в чемпионате, проводя домашние матчи в Киеве. Поэтому уже не будет проблем с постоянными переездами. Жаль, что мы финишировали на последнем месте в группе Лиги Европы. На мой взгляд, мы не заслуживаем такого итога. В других обстоятельствах мы могли бы добиться более успешного результата", - цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Фенербахче (0:2).

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