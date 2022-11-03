Динамо - Фенербахче Видео голов матча 03.11.2022 Лиги Европы
Вашему вниманию обзор еврокубкового поединка.
Вчера, 23:20
В четверг, 3 ноября, киевское Динамо в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы принимает в Кракове стамбульский Фенербахче.
Вашему вниманию видео голов матча Динамо - Фенербахче:
0:1 - Гулер, 23
0:2 - Виллиан Арао, 45+2
На ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Фенербахче.
Источник: MEGOGO
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