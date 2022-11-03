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Динамо - Фенербахче Видео голов матча 03.11.2022 Лиги Европы

Вашему вниманию обзор еврокубкового поединка.
Вчера, 23:20
Динамо - Фенербахче: видео голов и обзор матча / Getty Images
Динамо - Фенербахче: видео голов и обзор матча / Getty Images
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В четверг, 3 ноября, киевское Динамо в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы принимает в Кракове стамбульский Фенербахче.

Вашему вниманию видео голов матча Динамо - Фенербахче:

0:1 - Гулер, 23

0:2 - Виллиан Арао, 45+2

На ISPORT доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Фенербахче.

Источник: MEGOGO

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