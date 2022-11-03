Динамо - Фенербахче : обзор матча и результат игры

"Бело-синие" не добыли ни одной победы в групповом этапе турнира.

В матче, который уже ничего не решал для Динамо, они приняли Фенербахче на стадионе им. Юзефа Пилсудского в Кракове.

Первый намек на опасность был в исполнении киевлян, уже на первой минуте заработавших угловой. К сожалению, создать что-либо из этого стандарта не удалось.

В дальнейшем Фенербахче захватил лидерство в матче, хотя до крайне опасных моментов не доходило до середины первого тайма. И вот, "желтые канарейки" воспользовались недопониманием Попова и Бущана. Арда Гюллер переправлял мяч уже в пустые ворота.

Следующая ошибка защиты "бело-синих" тоже привела к пропущенному. Коллектив Жорже Жезуша в концовке первого тайма заработал угловой, подачу с которого удачно переправил в сетку ворот Виллиан Арау.

После перерыва Луческу попытался заменами изменить ход игры, но они никак не помогли ни улучшить игру в защите, ни повысить качество моментов в атаке. Киевляне могли пропустить еще, а последние 25 минут поединка номинальные хозяева вообще были вынуждены играть вдесятером после удаления Ильи Забарного.

В итоге, у Динамо очередная неудачная игра, конечный результат которой – поражение. Их у "бело-синих" в групповом этапе было 5 при одной ничьей и нуле побед.

Динамо - Фенербахче 0:2

Голы: Гюллер, 23, Арау, 45+1.

Динамо: Бущан, Овчаренко (Кендзера, 71), Попов, Забарный, Тимчик, Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 46), Ванат, Цыганков (Диалло, 87), Буяльский (Караваев, 71), Беседин (Кабаев, 46).

Фенербахче: Байиндир, Осайи-Самюэл, Салай, Азиз, Кадиоглу, Гюллер (Мор, 64), Арао (Зайц, 74), Крешпу, Линкольн (Алиоски, 79), Валенсия (Кахведжи, 64), Батшуаи ).

Предупреждения: Гармаш, 52 Забарный, 57 – Салай, 65, Мор, 89.

Удаление: Забарный, 67.