Фонсека: Украина борется с диктатором, который опасен для человечества

Бывший коуч донецкого Шахтера Паулу Фонсека высказался о событиях, которые происходят сейчас в Украине.

Португалец рассказал, как ему удалось покинуть Украину после 24 февраля.

"Мы должны были уехать накануне, но правда в том, что никто в Украине этого не ожидал. Я был дома, когда на Киев упали бомбы. Это был трагический момент, паника для всех. То, что вы обычно видите только в кино. К тому же когда есть двухлетний ребенок, трудно убежать. Когда прилетели бомбы, все хотели убежать из Киева. Но выехать из города было невозможно, 2-3 километра преодолевали 8 часов. Также трудно было мыслить сбалансировано. В конце концов, Шахтер мне помог, и в нужный момент посольство Португалии позволило мне покинуть Украину. 30 часов путешествия, не зная, что могло произойти, с постоянным звуком тревоги. И с двумя детьми, потому что с нами был и сын сестры моей жены".

Также специалист отметил, что мир недостаточно делает для победы нашей страны в этой войне.

"Это трудно объяснить. Мне кажется, мой сын не понял, что произошло, хотя сегодня трудно не говорить с ним об этом. Потому что он наблюдает за происходящим и спрашивает нас, когда мы вернемся домой. Мы там все оставили. У меня есть такая надежда, что когда-то все закончится и мы сможем вернуться.

То, что я почувствовал в те дни, - ничто по сравнению с тем, чем продолжают жить люди в Украине. Людям, которые не пережили такого момента, трудно до конца понять, что такое война. Вы наблюдаете за теми зверствами по телевизору, а потом возвращаетесь к своей жизни, а люди в Украине продолжают чрезвычайно страдать. Ежедневно погибает много людей, много детей.

Я думаю, что все мы можем и должны сделать больше. Мне трудно смотреть на страдания этого народа, ничего не делая. Что мы делаем сейчас, это говорим: "Хорошо, мы помогаем, посылая оружие", но они одни. Это борьба с диктатором, который ежедневно лжет, который убивает людей и представляет опасность для человечества. Больше всего меня возмущает то, что мы продолжаем наблюдать, но того, что мы делаем, недостаточно для Украины и мира. Потому что в опасности сейчас не только Украина, а весь мир, - сказал Фонсека.

Напомним, тренер возглавлял Шахтер с 2016 по 2019 год.