Почетного президента Ворсклы Жеваго задержали на французском курорте

В настоящее время готовятся необходимые документы для экстрадиции бизнесмена в Украину.

Во Франции на горнолыжном курорте Куршевель задержали украинского бизнесмена, бывшего народного депутата и почетного президента футбольного клуба Ворскла Константина Жеваго.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

"По запросу Государственного бюро расследований французские правоохранители задержали экс-нардепа, акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго в элитном курорте Куршевель.

Следователи ДБР подготовили ходатайство о заключении под стражу к получению требования о выдаче (экстрадиции) экснардепа в 38 стран. В течение нескольких месяцев продолжалось тесное взаимодействие с правоохранителями разных стран, в том числе органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики.

В результате, на основании полученной следствием информации, 27 декабря в одной из гостиниц Куршевеля представители криминальной полиции Французской Республики задержали акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит".

После попыток оспорить правомерность задержания, фигурант согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции.

Сегодня запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери. В настоящее время готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции из Французской Республики в Украину", - говорится в заявлении ДБР.

Сообщается, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго было уведомлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения предъявлены ряду топ-менеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 млн долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчикам банка.

На сегодняшний день наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами.

В 2019 году ДБР заочно выдвинуло Жеваго подозрение в причастности к схеме хищения 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит" через оффшорные компании, после чего он был объявлен в розыск. Бывший депутат не возвращался на территорию Украины в течение трех последних лет.