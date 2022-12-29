Луческу назвал условие, при котором покинет Динамо
Главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу поделился планами по поводу своей работы в киевской команде.
По словам румынского специалиста, он не задумывается об уходе из украинского клуба.
"Мы пришли в условиях пандемии, добились результатов, о которых они и не мечтали. Годом ранее Шахтер выиграл чемпионат с преимуществом в 23 очка. И с этой командой мы выиграли чемпионат, опередив Шахтер на 11 очков. Так что уйти из команды тогда было невозможно".
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"Если будет момент физической слабости, я уйду на пенсию. Но пока мы двигаемся вперед, об уходе не может быть и речи", - приводит слова Луческу Digi Sport.
Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.
В турнирной таблице УПЛ киевляне идут на третьем месте, уступая Днепру-1 и донецкому Шахтеру.