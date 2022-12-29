Палкин: ФИФА было стыдно, когда им предъявили, что они ставят Украину на один уровень с россией

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в интервью для официального сайта клуба рассказал, как продвигаются дела в суде по делу, связанному с ФИФА, из-за которой многие украинские клубы потеряли как футболистов, так и деньги.

"У нас 22 декабря было заседание CAS в Лозанне, и я считаю, что мы выступили достаточно хорошо: наша команда выглядела уверенно, мы предоставили всю имеющуюся информацию, всю доказательную базу о том, что ФИФА принимала неправильные решения".

"Кроме того, во время самого заседания, где присутствовали представители ФИФА и судьи, одним из моих главных месседжей были слова: "Как вы можете Украину трактовать так же, как россию? Если вы не понимаете разницы, то я могу вам сейчас объяснить". И я видел, что им в этот момент было стыдно, они будто ниже ростом становились, когда об этом им говоришь".

"Я пытался достучаться до них. Ведь есть обсуждения по сути вопроса, а есть общие разговоры, и в них я объяснял, что нас поддерживает весь мир, а они ставят Украину на один уровень с россией и так же к нам относятся".

"Знаете, это как все думали, что россия в течение двух дней с нами разберется, однако до сих пор у них это не получается. Так же и с ФИФА: да, мы можем проиграть бой, но войну мы не проиграем по одной простой причине – за нами правда. И правда должна победить – как на поле боя в нашей стране, так и в наших отношениях с ФИФА".

В этом же интервью Сергей Палкин оценил работу Игоря Йовичевича, который летом заменил Роберто Де Дзерби на посту тренера "горняков".