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"Никому не удавалось, а он сделал": Палкин оценил работу Йовичевича в Шахтере

Директор Шахтера поделился мнением по поводу смены вектора работы команды в 2022 году.
Сегодня, 12:24
Игор Йовичевич / ФК Шахтер Донецк
Игор Йовичевич / ФК Шахтер Донецк

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин подвел итоги 2022-го года для донецкой команды.

По словам функционера, команда прожила тяжелый этап, однако стала только сильнее.

"Действительно, 2022 год поменял планы всех украинцев, в том числе и нашего клуба – персонала, футболистов. Как результат начавшейся войны мы потеряли половину команды – 15 игроков покинули основной состав, ушел тренерский штаб. Фактически мы начали строить команду с нуля. Да, в нашей новой истории, за последние 20 лет, уже было такое, что мы перестраивали команду: приходили новые футболисты, приходил новый тренерский штаб. Но в таком экстренном варианте это случилось впервые. И, надеюсь, в последний раз".

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"Все приходилось начинать сначала, никто не мог гарантировать результат, потому что все происходило очень быстро и сложно было что-то планировать. Когда горизонт планирования у тебя несколько дней, а не так, как у клубов в Европе – год, два, четыре, пять, – то здесь сложно оперировать. По крайней мере мы сделали максимум и сегодня можем анализировать, подводить итоги проделанной работы".

Палкин оценил работу Игора Йовичевича, который возглавил Шахтер летом уходящего года.

"Когда мы принимали решения и по футболистам, и по тренерскому штабу, то понимали: в той ситуации, в который мы находились, сложно было гарантировать успех на 100 процентов. Поэтому были сомнения по многим направлениям. Но были приняты решения, и эти решения нам сегодня говорят о том, что это было правильно, что та дорога, тот путь, который мы выбрали, был верным. И Йовичевич, и его команда показали себя очень хорошо. В тот момент, когда тебе нужно переключить футболистов с военных будней, с того, что происходит в стране, на футбол, на результат – вот здесь и сработало то, что Игор является очень сильным мотиватором. И он смог достучаться до самых глубин футболиста и заставить его где-то перешагнуть через себя, показать футбол, который до этого он не показывал вообще. Вот в этом и есть главная фишка, важнейший результат, которого он достиг. Он настолько сильный мотиватор, что сплотил команду.

Я же многих футболистов хорошо знаю и на поле, и вне поля, и понимаю, что к некоторым очень сложно вообще достучаться. До Йовичевича это не удавалось никому, а он сделал. Я просто видел реакцию этих ребят по отношению к нему, к тренерскому штабу – и меня все очень сильно удивляло. И потом, когда ты уже все это складываешь, то понимаешь, что тренер создал команду. У тебя может быть много индивидуально сильных футболистов, звезд, а он сделал команду-звезду, где один за всех и все за одного. Это то, что он сделал в нужный момент времени: именно тогда было важно команду, которую мы только собрали, на коленках слепили, объединить в одно целое. И часть сезона нам потребовалась именно на эту работу. Следующий этап – будет уже совершенствование футбольных принципов, которые осуществляются на самом поле. Это уже другой этап, и оценивать мы его будем, быть может, с другой стороны", - отметил Палкин.

Напомним, в турнирной таблице УПЛ Шахтер идет на втором месте, уступая Днепру-1. По итогам еврокубковой осени клуб пробился в еврокубковую весну, где сыграет в Лиге Европы.

Ранее Йовичевич прокомментировал подписание грузинского защитника в Шахтер.

Источник: ФК Шахтер Донецк
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Палкин Игор Йовичевич

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