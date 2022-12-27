Йовичевич прокомментировал подписание грузинского защитника в Шахтер

Главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич поделился мнением по поводу трансфера правого защитника Сабуртало Георгия Гочолейшвили.

По словам специалиста, он верит, что 21-летний грузин принесет пользу "горнякам".

"Время покажет. Когда смотрели его характеристики, то поняли, что он может принести нам пользу. Он быстрый, выносливый, агрессивный, конкретный при завершении, может пробить и левой, и правой ногой, забивает голы.

После перехода в лучшую лигу он и сам может вырасти. Увидим, как он сможет ответить на конкуренцию, на стоящего перед ним оппонента. Будет очень любопытно".

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Йовичевич заявил, что сейчас Гочолейшвили не является усилением.

"Нельзя считать его усилением, пока не увидим его на футбольном поле в Украине. Пока он - новичок", - сказал Йовичевич в интервью Вацко on air.

Напомним, Георгий Гочолейшвили подписал пятилетний контракт с Шахтером. Футболист присоединится к команде в январе.