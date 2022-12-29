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"У них не было другого выхода": Луческу рассказал, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны

Румынский специалист поделился обстановкой в раздевалке столичного клуба.
Сегодня, 14:31
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев
Мирча Луческу / ФК Динамо Киев

В связи с войной, которую развязала рф на территории Украины, многие клубы УПЛ потеряли иностранных футболистов. Согласно с правилом ФИФА, они заморозили контракты и отправились в бесплатные аренды.

В интервью румынскому изданию Digi Sport тренер киевского Динамо Мирча Луческу признался, был ли в его команде хотя бы один игрок, который отказался играть из-за обстрелов украинской территории.

"У игроков есть шанс выполнять невероятную работу. Они эмоционально вовлечены, полностью участвуют в процессе. Их активность на поле и за его пределами помпенсирует те ситуации, через которые они проходят".

"У некоторых из них есть родители, которые сейчас находятся на оккупированных территориях. Это, конечно, очень тяжело, но другого выхода, кроме как продолжать, нет. У нас не было ни одного футболиста, который сказал бы, что он не может играть".

Ранее Мирча Луческу назвал одно-единственное условие, при котором он поймет, что ему пора уходить из Динамо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война Динамо Киев война с россией Мирча Луческу

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"У них не было другого выхода": Луческу рассказал, отказывался ли кто-то играть за Динамо из-за войны
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