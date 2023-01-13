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Игрок Колоса перебрался в Азербайджан

Легионер перешел в другой чемпионат.
Сегодня, 14:18
Диего Кариока
Диего Кариока

Бразильский нападающий Колоса Диего Кариока не будет выступать за клуб из Ковалевки весной.

Футболист подписал арендное соглашение с клубом из Азербайджана – Сумгаит. В азербайджанской команде он будет выступать полгода, но может пролонгировать свое пребывание в коллективе.

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Отметим, что первую половину сезона Кариока также провел в аренде, но в венгерском коллективе Залаэгерсега. Там бразильский нападающий сыграл всего в пяти матчах.

На ISPORT вы также можете узнатькалендарь матчей УПЛ на вторую половину нынешнего сезона.


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