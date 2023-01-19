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Украинского тренера могут пожизненно дисквалифицировать из-за связей с оккупантами

Коллаборационист еще легко отделался.
Сегодня, 15:24
Сергей Шевченко
Сергей Шевченко

Экс-футболиста и тренера Сергея Шевченко могут пожизненно дисквалифицировать за сотрудничество с оккупантами, пишет SportArena.

54-летний специалист когда-то тренировал Кристалл, Нефтяник, Севастополь, Таврию и другие украинские клубы. Последним местом работы был МФК Николаев, куда он был назначен в 2021 году несмотря на то, что в 2014 году Шевченко получил росийское гражданство.

Интересно, что в период с 2014 по 2016 года Шевченко возглавял Таврию, которую росияне восстановили, оккупировав Крым, а после отправился тренировать Сахалин.

Дисквалификация же грозит тренеру за то, что он стал во главе клуба Фрегат, который пытались создать оккупанты в Херсоне на основе клуба Кристалл.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: таврия

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