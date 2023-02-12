Динамо резервным составом выиграло пятый матч подряд на сборах в Турции

В воскресенье, 12 февраля, в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции киевское Динамо провело уже восьмой матч.

На этот раз оппонентом "бело-синих" стала румынская Политехника, которая занимает второе место во втором национальном дивизионе.

После разгромной победы над македонским Силексом (4:0) главный тренер киевлян Мирча Луческу дал отдохнуть практические всем представителям основного состава, выпустив, в основном, игроков юношеского состава.

Резервисты своего тренера не подвели, одержав победу со счетом 2:0. В первом тайме голом отметился Назар Волошин, а после перерыва Антон Царенко не только удвоил преимущество, но и установил окончательный счет поединка.

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Динамо - Политехника (Румыния) 2:0

Голы: Волошин, 32, Царенко, 65.

Динамо: Моргун - Гусев, Боль, Дячук, Дубинчак - Андриевский, Яцык, Царенко, Бенито, Волошин - Супряга.

Состав с 67-й минуты: Моргун (Игнатенко , 77) - Малыш, Попов, Сирота, Вивчаренко – Яцык (Василец, 77), Шепелев, Лонвейк, Волошин, Кабаев – Горбач (Царенко, 87).

Политехника (стартовый состав): Брынза - Куадио, Тинку, Катанец, Финица, Вашвари, Кристя, Роман, Мусси, Хлистей, Харрисон.