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С детства за Динамо: Усик посетил матч киевлян и получил в подарок футболку

Украинский чемпион наблюдал за товарищеской игрой "бело-синих" на сборах в Турции.
Вчера, 23:23
Усик посетил матч Динамо / ФК Динамо Киев
Усик посетил матч Динамо / ФК Динамо Киев

Чемпион мира по версиям WBA, WBO та IBF в супертяжелом весе Александр Усик посетил контрольный матч Динамо на тренировочном сборе в Турции.

Киевская команда в товарищеском поединке с македонским Силексом одержала разгромную победу со счетом 4:0, а прославленный боксер присутствовал на трибунах во время игры.

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В перерыве матча Усик встретился с президентом Динамо Игорем Суркисом, от которого получил в подарок игровую футболку "бело-синих".

Источник: ФК Динамо Киев

Как утверждает официальный сайт Динамо, в разговоре с главой киевского клуба боксер признался, что является давним болельщиком "бело-синих" - еще с детства, когда попал на стадион на футбольный матч, и презент ему пришелся по душе.

Источник: ФК Динамо Киев

Во втором тайме Усик наблюдал за игрой в компании динамовцев - в частности, с травмированным вратарем Георгием Бущаном.

Источник: ФК Динамо Киев

Отметим, ранее Усик назвал тройку любимых футболистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Усик

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