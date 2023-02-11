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Машина завелась: Динамо добыло разгромную победу над Силексом с помощью хет-трика Караваева

Киевляне набрали победный ход на сборах.
Сегодня, 17:58
Александр Караваев
Александр Караваев

В рамках очередного матча на тренировочных сборах Динамо встретилось с македонским Силексом.

Еще в первом тайме киевляне решили все свои вопросы в этом поединке.

"Бело-синие" добыли комфортную победу благодаря бенефису Александра Караваева, оформившего хет-трик.

В концовке второго тайма коллектив Мирчи Луческу установил точку в матче. Забитым мячем отметился Антон Царенко.

Динамо - Силекс 4:0

Голы: Караваев, 21, 30, 40, Царенко, 88

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Караваев

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