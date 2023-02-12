Матвиенко – Мудрику: Тебе вместо Кукурельи не нужен левый защитник?

Полузащитник сборной Украины и Челси Михаил Мудрик приехал в Варшаву, чтобы попрощаться с футболистами донецкого Шахтера.

Во время приветствия защитник "горняков" Николай Матвиенко решил задать комичный вопрос украинцу: "Вместо Кукурельи не нужен левый защитник?".

Таким образом, Николай потроллил защитника Челси за взаимопонимание с Мудриком в матче с Челси (1:1).

Примечательно, что Мудрик ответил согласием на данный вопрос, но потом попросил не публиковать данное видео.

Ранее сообщалось, что Пирс Морган назвал Мудрика "самым дорогим индюком в футболе".