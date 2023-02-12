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"Моя семья": Мудрик прилетел в Варшаву, чтобы попрощаться с Шахтером

Михаил в свободное время вернулся в расположение "горняков", чтобы поблагодарить клуб за возможность играть в АПЛ.
Сегодня, 13:41

Михаил Мудрик стал самым дорогим исходящим трансфером в истории Украинской Премьер-лиги.

Донецкий Шахтер продал 22-летнего вингера в лондонский Челси за 70 миллионов евро, еще 30 миллионов прописаны в договоре в качестве бонусов.

Украинец уже успел принять участие в трех матчах за свою новую команду, но он также не забыл и про родной коллектив.

Мудрик прилетел в Варшаву, где "горняки" проведут матч 1/16 финала Лиги Европы против французского Ренна, чтобы как следует попрощаться с командой, которая позволила исполнить его мечту играть на наивысшем уровне в лучшем чемпионате Европы.

Видео этой трогательной встречи "оранжево-черные" опубликовали в своих социальных сетях.

Напомним, что донецкий Шахтер оформил трансфер голкипера полтавской Ворсклы и сборной Украины Дмитрия Ризныка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Шахтер Донецк Михаил Мудрик

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