"Моя семья": Мудрик прилетел в Варшаву, чтобы попрощаться с Шахтером

Михаил в свободное время вернулся в расположение "горняков", чтобы поблагодарить клуб за возможность играть в АПЛ.

Михаил Мудрик стал самым дорогим исходящим трансфером в истории Украинской Премьер-лиги.

Донецкий Шахтер продал 22-летнего вингера в лондонский Челси за 70 миллионов евро, еще 30 миллионов прописаны в договоре в качестве бонусов.

Украинец уже успел принять участие в трех матчах за свою новую команду, но он также не забыл и про родной коллектив.

Мудрик прилетел в Варшаву, где "горняки" проведут матч 1/16 финала Лиги Европы против французского Ренна, чтобы как следует попрощаться с командой, которая позволила исполнить его мечту играть на наивысшем уровне в лучшем чемпионате Европы.

Видео этой трогательной встречи "оранжево-черные" опубликовали в своих социальных сетях.

🧡 Емоційне прощання Мудрика із «Шахтарем» ⚒



Обійми, промова Михайла, жарти гравців і подяки.#Shakhtar pic.twitter.com/ujsEvIsyXx — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 12, 2023

Напомним, что донецкий Шахтер оформил трансфер голкипера полтавской Ворсклы и сборной Украины Дмитрия Ризныка.